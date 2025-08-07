Движение по Крымскому мосту ограничили для водителей

Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщил, что пройти досмотр на Крымском мосту можно достаточно быстро, если заранее упорядочить и компактно упаковать багаж. Весь процесс обычно занимает не более часа, из которых сама проверка автомобиля длится около шести минут. Время ожидания зависит от готовности машины и удобства выгрузки личных вещей. Также отмечается, что для проезда по мосту разрешены только легковые авто, пикапы и автобусы, грузовикам придется выбирать объездные пути. В случае длительного ожидания водители могут воспользоваться заправками для отдыха и перекуса.