«Обращение к себе нынешнему из прошлого: основатель “Агаты Кристи” раскрыл подробности нового альбома

«Альбом мой новый задумывался в течение долгого времени и, по сути дела, работа над ним идет уже несколько лет… Например, там есть обращение к моим песням, которые были сочинены еще в далеком 86-м году. Вот, и они переосмыслены, потому что в этих песнях я нахожу, знаете, обращение от себя тогдашнего к себе нынешнему… Работа большая, сложная, очень композиторская», — отметил артист в интервью Пятому каналу.