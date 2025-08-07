«Должен быть конкурс»: В России с 1 сентября изменятся правила приёма в вузы на платной основе

В России вступает в силу Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе, это произойдет 1 сентября 2025 года. С этого дня правом устанавливать правила определения стоимости образования наделяется кабмин РФ. В компетенции правительства будет также определение направлений подготовки и специальностей, а также количества студентов, которые смогут учиться платно.
При этом речь не идёт о каких-либо ограничениях в системе коммерческого образования, но о повышении его качества, отметила замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, подчеркнув, что закон призван изменить ситуацию таким образом, чтобы для поступления на платное обучение в вузы также нужно было пройти по конкурсу.
«Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке», — сказала Харченко РИА Новости.
Напомним, реформа российского высшего образования предполагает переход на новую двухуровневую систему. Что это значит, читайте здесь на KP.RU.
Кроме того, с сентября изменятся правила расчета среднего заработка в России, отпускные и выходное пособия с сентября будут начислять по-новому.