«Должен быть конкурс»: В России с 1 сентября изменятся правила приёма в вузы на платной основе

При этом речь не идёт о каких-либо ограничениях в системе коммерческого образования, но о повышении его качества, отметила замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, подчеркнув, что закон призван изменить ситуацию таким образом, чтобы для поступления на платное обучение в вузы также нужно было пройти по конкурсу.