Запрет на массовые мероприятия ввели в дошкольных учреждениях Хабаровского края

На 7 августа 2025 года в Хабаровском крае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Зафиксирован сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, особенно среди детей дошкольного возраста. Основные случаи зарегистрированы в Хабаровске, также единичные — в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Амурском районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В детских садах усилены профилактические меры: утренние фильтры, дезинфекция. По решению санитарно-противоэпидемической комиссии введен запрет на массовые мероприятия в дошкольных учреждениях.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила гигиены, избегать купания в фонтанах и следить за детьми во время водных процедур.
Активность клещей сохраняется, но за последний месяц число обращений по поводу укусов снизилось. Всего с начала сезона зарегистрировано более 6,8 тысячи случаев.
При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться в медучреждение, а насекомое доставить на исследование в лабораторию Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии.