Запрет на массовые мероприятия ввели в дошкольных учреждениях Хабаровского края

На 7 августа 2025 года в Хабаровском крае сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Зафиксирован сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией, особенно среди детей дошкольного возраста. Основные случаи зарегистрированы в Хабаровске, также единичные — в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Амурском районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.