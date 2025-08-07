Социальный фонд пересчитал российских пенсионеров

Количество пенсионеров в России снизилось на 400 тысяч человек за полгода.
Число пенсионеров в России составило почти 41 миллион человек по состоянию на 1 июля 2025 года. Это следует из данных Социального фонда.
На учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования РФ по состоянию на 1 июля 2025 года состояло 40 811 900 человек. При этом в начале года это количество составляло почти 41,2 миллиона пенсионеров. Данные Соцфонда приводит РИА Новости.
Из общего числа пенсионеров 7,6 миллиона продолжают трудовую деятельность. Согласно информации фонда, пенсию по инвалидности получают почти 2,3 миллиона граждан. Еще около 1,45 миллиона человек получают выплаты по случаю потери кормильца.
Ранее стало известно, что средний размер пенсии в России составил 23 456 рублей. У работающих она составила 21 115 рублей, у неработающих — почти 24 тысячи. При этом размер выплат у женщин превысил выплаты мужчинам — первые получают в среднем 23 249 рублей, вторые — 23 028, пишет MK.RU.