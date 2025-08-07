Социальный фонд пересчитал российских пенсионеров

На учете в системе Фонда пенсионного и социального страхования РФ по состоянию на 1 июля 2025 года состояло 40 811 900 человек. При этом в начале года это количество составляло почти 41,2 миллиона пенсионеров. Данные Соцфонда приводит РИА Новости.