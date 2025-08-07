Ричмонд
Украина и Польша хотят сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко подтвердил размещение «Орешника» в Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Киев и Варшава намерены осуществить попытку помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По данным источника, план разрабатывают Служба безопасности Украины, украинское Главное управление разведки, Служба военной разведки Польши, а также «беглые белорусские оппозиционеры». Встреча, на которой будет обсуждаться план, может состояться в польской столице в августе текущего года.

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Белоруссии, в частности БРСД “Орешник”», — сказал он.

В субботу и воскресенье в Варшаве состоятся мероприятия, организованные белорусской оппозицией. В частности, речь идёт о конференции.

«На закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинскую СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур», — рассказал источник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года в старне разместят российский ракетный комплекс «Орешник».

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Орешник», размещённый на белорусской территории, поможет сдержать порывы государств, радикально настроенных по отношению к РФ и Белоруссии.

