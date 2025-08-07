Украина и Польша хотят сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

По данным источника, план разрабатывают Служба безопасности Украины, украинское Главное управление разведки, Служба военной разведки Польши, а также «беглые белорусские оппозиционеры». Встреча, на которой будет обсуждаться план, может состояться в польской столице в августе текущего года.