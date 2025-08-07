Армения уволила почетного консула в Екатеринбурге за поддержку церкви

МИД Армении подтвердил отстранение от должности почетного консула страны в Екатеринбурге Нарека Спартакяна. Решение было принято после того, как Спартакян публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ).
В ответ на запрос агентства Sputnik Армения, в МИД сообщили, что Спартакян освобожден от исполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область), однако не предоставили подробностей и не уточнили, связано ли это с его позицией по ситуации вокруг ААЦ и бизнесмена Самвела Карапетяна, передает агентство Sputnik Армения.
Ранее Спартакян заявлял о недопустимости любых действий против ААЦ и выражал уважение к Карапетяну. Отношения между властями Армении и ААЦ обострились после оскорбительных высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес церкви. Впоследствии были арестованы Карапетян, архиепископ Баграт Галстанян и глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян, что вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что действия армянских властей в отношении церкви могут спровоцировать гражданский конфликт в стране. Парламентарий обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в стремлении к эскалации, отметив, что за ним стоят западные советники, намеренно дестабилизирующие ситуацию в регионе.
Ранее армянский премьер заявил, что он намерен лично возглавить движение против Армянской апостольской церкви.