Попов: атаки порта Одессы являются ответом на поставки Западом оружия Киеву

Нанесение российскими войсками ударов по объектам Одессы связаны в первую очередь с поставками Западом вооружения киевскому режиму через местные морские порты. Об этом aif.ru сказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Через Одессу идут поставки оружия Украине иностранными государствами. Германия, Франция, Великобритания под разными флагами отправляют свои корабли, в трюмах которых, по данным разведки, находятся боеприпасы или какое-то вооружение тяжелое для ВСУ. Поэтому ВС РФ с определённой, будем говорить, периодичностью ракетами, авиацией наносят удары по портовой инфраструктуре», — отметил Попов.
Кроме того, попадает под атаки и сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает работу портов.
Так, накануне беспилотники «Герань» атаковали газокомпрессорную станцию «Орловка» в Одесской области, которая дает топливо не только городу, но и оборонным предприятиям. Под газораспределение, в том числе, задействуют и военный порт, считают эксперты.
«Энергетическая зависимость порта велика. Поэтому уничтожению также подлежат трансформаторные подстанции, газораспределительные, нефтеперегонные и нефтеперекачивающие трубопроводы, насосные станции. Стоит задача затруднить обеспечение кораблей, чтобы они не могли долго находиться в портах», — сказал генерал-майор.
Подытоживая, Попов констатировал, что удары ВС РФ по объектам Одессы срывают поставки оружия, прерывают и разрушают соответствующую логистическую цепочку на определенное время.