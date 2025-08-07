Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соцфонд назвал число пенсионеров в России

Соцфонд: в России проживает почти 41 млн пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В России по состоянию на 1 июля 2025 года проживал почти 41 миллион пенсионеров. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику системы Социального фонда.

Сообщается, что более 7,6 находящихся на пенсии россиян продолжают работать. При этом почти 2,3 млн россиян получают пенсию по инвалидности, а почти 1,45 миллиона — пенсию по потере кормильца.

При этом средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ составляет 24 тысячи рублей, а работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсионные выплаты в 21 тысячу рублей.

Тем временем стало известно, почему в России никто не выйдет на пенсию в 2025 году.

Ранее результаты опроса показали , что только 22% россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию. Остальные 78% настроены работать как можно дольше.

Напомним, с 1 августа традиционно повышены пенсии работающих пенсионеров. На прибавку могут рассчитывать те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели переводили страховые взносы.