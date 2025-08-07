Соцфонд назвал число пенсионеров в России

В России по состоянию на 1 июля 2025 года проживал почти 41 миллион пенсионеров. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику системы Социального фонда.
Сообщается, что более 7,6 находящихся на пенсии россиян продолжают работать. При этом почти 2,3 млн россиян получают пенсию по инвалидности, а почти 1,45 миллиона — пенсию по потере кормильца.
При этом средняя пенсия неработающих пенсионеров в РФ составляет 24 тысячи рублей, а работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсионные выплаты в 21 тысячу рублей.
Тем временем стало известно, почему в России никто не выйдет на пенсию в 2025 году.
Ранее результаты опроса показали , что только 22% россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию. Остальные 78% настроены работать как можно дольше.
Напомним, с 1 августа традиционно повышены пенсии работающих пенсионеров. На прибавку могут рассчитывать те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели переводили страховые взносы.