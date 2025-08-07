Суд вынес приговор агенту СБУ за подготовку теракта в Москве

Согласно расследованию, осенью 2023 года Кучер согласился выполнить задание украинских спецслужб, предполагавшее подрыв высокопоставленного военного в Москве. Он собирал данные о маршрутах передвижения цели, вел скрытое наблюдение и передавал информацию куратору через мессенджеры. В мае 2024 года он извлек из тайника в Подмосковье взрывное устройство с зарядом взрывчатки «С-4» массой около 500 граммов, после чего был задержан.