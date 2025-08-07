Суд вынес приговор агенту СБУ за подготовку теракта в Москве

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 41-летнему украинскому гражданину Виктору Кучеру, признанному виновным в подготовке теракта против российского военачальника. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, мужчина по заданию СБУ планировал совершить покушение на командующего Дальней авиацией ВКС России.
Суд назначил ему 20 лет лишения свободы, включая 5 лет в тюрьме и 15 — в колонии строгого режима, а также штраф в 700 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в силу — защита намерена его обжаловать.
Согласно расследованию, осенью 2023 года Кучер согласился выполнить задание украинских спецслужб, предполагавшее подрыв высокопоставленного военного в Москве. Он собирал данные о маршрутах передвижения цели, вел скрытое наблюдение и передавал информацию куратору через мессенджеры. В мае 2024 года он извлек из тайника в Подмосковье взрывное устройство с зарядом взрывчатки «С-4» массой около 500 граммов, после чего был задержан.
Кучер вину не признал, утверждая, что не планировал теракт и не перевозил взрывчатку. Однако суд установил, что он действовал в составе террористического сообщества, приобретал взрывные устройства и готовил нападение. До задержания мужчина, проживавший на западе Москвы, дважды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Дело рассматривалось с февраля 2025 года. В пресс-службе суда подтвердили вынесение приговора, отметив, что апелляция пока не подана.
