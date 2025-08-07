Ричмонд
Бешеный заезд: погоня во Владивостоке закончилась дракой

Каршеринг и легковое авто устроили ДТП во Владивостоке.

Источник: Соцсети

На Океанском проспекте Владивостока произошло ДТП, которое по накалу страстей могло бы стать сценарием для боевика. В центре событий оказались обычный легковой автомобиль и машина каршеринговой компании. Судя по появившимся в сети видео, все началось с погони, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Кульминацией инцидента стало столкновение с бетонной стеной жилого дома — именно туда влетела парочка не поделивших дорогу машин. Но на этом история не закончилась.

Вместо того чтобы вызвать сотрудников ГИБДД и оказать помощь пострадавшим, если таковые имелись, участники конфликта вышли из автомобилей и устроили настоящую потасовку прямо посреди проезжей части. В это время каршеринг продолжал ехать вперед, вновь и вновь ударяясь о бетон.

Ранее мы писали, что во Владивостоке авария с туристическим автобусом и такси заблокировала дорогу на Эгершельде.