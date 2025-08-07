Свыше 110 незаконных объектов исчезло с улиц Владивостока в июле

Бригады предприятия демонтировали гаражи, торговые павильоны и ларьки, шлагбаумы, рекламные конструкции, контейнеры и другие объекты, которые были размещены нелегально.
«Все незаконные объекты, включая гаражи, павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, демонтируют и вывозят на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин может забрать их. По окончании времени объекты утилизируются», — подчеркнул Михаил Стогов, начальник по демонтажу и хранению «СГТ».
Основные работы по демонтажу незаконных гаражей и павильонов выполнили на 2-й Строительной, 20б, Русской, 42, Лермонтова, 85, Курчатова, 33, Пограничной, 12, Маковского, 142, Нефтеветке, 4, и Русском острове. Всего было демонтировано 37 таких объектов.
Также рабочие «СГТ» проводили демонтаж разного рода незаконных ограждений, шлагбаумов, металлических конструкций и железобетонных блоков. В общей сложности было вывезено 48 таких объектов за месяц.
Рекламные конструкции — ещё одна категория предметов, от которых очищают улицы Владивостока. Это баннеры, вывески, рекламные растяжки, установленные без разрешений. В июле рабочие убрали 30 рекламных конструкций с Нейбута, Нерчинской, Хабаровской, Невельского, Катерной и других улиц.
Такая работа ведётся в течение всего года. Так, с начала 2025 года был выполнен демонтаж 802 незаконных объектов в разных районах Владивостока.