Свыше 110 незаконных объектов исчезло с улиц Владивостока в июле

Бригады предприятия демонтировали гаражи, торговые павильоны и ларьки, шлагбаумы, рекламные конструкции, контейнеры и другие объекты, которые были размещены нелегально.

«Все незаконные объекты, включая гаражи, павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, демонтируют и вывозят на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин может забрать их. По окончании времени объекты утилизируются», — подчеркнул Михаил Стогов, начальник по демонтажу и хранению «СГТ».