Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 110 незаконных объектов исчезло с улиц Владивостока в июле

Специалисты владивостокского муниципального предприятия «Содержание городских территорий» подвели итоги работы за минувший месяц в части уборки незаконных объектов. За весь июль с улиц Владивостока было убрано 117 незаконных объектов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Бригады предприятия демонтировали гаражи, торговые павильоны и ларьки, шлагбаумы, рекламные конструкции, контейнеры и другие объекты, которые были размещены нелегально.
«Все незаконные объекты, включая гаражи, павильоны, шлагбаумы, рекламные конструкции, демонтируют и вывозят на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин может забрать их. По окончании времени объекты утилизируются», — подчеркнул Михаил Стогов, начальник по демонтажу и хранению «СГТ».

Основные работы по демонтажу незаконных гаражей и павильонов выполнили на 2-й Строительной, 20б, Русской, 42, Лермонтова, 85, Курчатова, 33, Пограничной, 12, Маковского, 142, Нефтеветке, 4, и Русском острове. Всего было демонтировано 37 таких объектов.

Также рабочие «СГТ» проводили демонтаж разного рода незаконных ограждений, шлагбаумов, металлических конструкций и железобетонных блоков. В общей сложности было вывезено 48 таких объектов за месяц.

Рекламные конструкции — ещё одна категория предметов, от которых очищают улицы Владивостока. Это баннеры, вывески, рекламные растяжки, установленные без разрешений. В июле рабочие убрали 30 рекламных конструкций с Нейбута, Нерчинской, Хабаровской, Невельского, Катерной и других улиц.

Такая работа ведётся в течение всего года. Так, с начала 2025 года был выполнен демонтаж 802 незаконных объектов в разных районах Владивостока.