Крымский мост закрыли для автотранспорта

Вместе с тем, 5 августа сообщалось, что Крымский мост меняет правила для водителей, направляющихся на полуостров со стороны Тамани. Теперь только федеральная трасса А-290 — единственный путь к переправе. Старые же маршруты через станицу Тамань под запретом. Все съезды к мосту оттуда надежно заблокированы. Надо иметь ввиду, что сотрудники ГИБДД теперь дежурят на съездах, а на «Яндекс. Картах» появились «кирпичи».