Крымский мост закрыли для автотранспорта

7 августа движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Это следует из сообщения информационного центра в Telegram-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в публикации.
Отмечается, что водителей, находящихся на мосту, просят сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
При этом в 00:00 мск центр объявил об отсутствии затруднений для проезда по мосту с обеих сторон. Спустя два часа со стороны Тамани на переправе скопилось около 90 машин.
Сутками ранее, согласно данным на 16.00 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 505 транспортных средств. Время ожидания составило более часа.
Вместе с тем, 5 августа сообщалось, что Крымский мост меняет правила для водителей, направляющихся на полуостров со стороны Тамани. Теперь только федеральная трасса А-290 — единственный путь к переправе. Старые же маршруты через станицу Тамань под запретом. Все съезды к мосту оттуда надежно заблокированы. Надо иметь ввиду, что сотрудники ГИБДД теперь дежурят на съездах, а на «Яндекс. Картах» появились «кирпичи».
Власти Крыма обратились к водителям с призывом быть внимательными и ответственными и не игнорировать установленные запретные знаки. Любые попытки объехать попавшие под запрет участки объезда будут караться штрафами.
Напомним, она из гигантским пробок на досмотр у Крымского моста скопилась 4 августа. Тогда в очереди было зафиксировано около трех тысяч автомобилей, а время ожидания досмотра составило больше пяти часов. Утром 5 августа очередь стала короче и время ожидания сократилось. Однако проехать по мосту было все еще трудно.
В мае 2025 года Крымскому мосту исполнилось семь лет. Он стал главным символом возвращения полуострова в Россию. Отправной точкой для строительства путепровода стало распоряжение президента РФ Владимира Путина возвести Крымский мост не позднее декабря 2018 года. Строителям удалось сделать это раньше на семь месяцев.