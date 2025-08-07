Михаил Котюков вручил ключи от автобусов для спортивных учреждений края

Губернатор края Михаил Котюков вручил ключи от 8 автобусов, которые отправятся в Минусинск, Назарово, Лесосибирск, Сосновоборск, Шарыпово, посёлок Абан, сёла Верхнепашино и Каратузское.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках Дней физкультурника.
«На встречах в городах и районах я часто слышал просьбу: надо бы как-то оснастить спортшколы транспортом. Мы нашли решение. На три года в бюджете уже предусмотрены средства. Первые автобусы куплены. Они стоят на площади перед нашим дворцом и готовы отправиться к местам несения своей службы. Эта программа будет продолжаться», — сообщил руководитель региона.
До конца года новые микроавтобусы получат ещё 4 муниципальные спортивные школы. Ещё 16 машин будут закуплены в течение следующих двух лет.
Губернатор поблагодарил работников и общественных деятелей отрасли физической культуры и спорта Красноярского края за то, что они своим трудом и личным примером служат тому, чтобы всё больше людей приобщались к активному и здоровому образу жизни, и вручил лучшим работникам отрасли ведомственные и краевые награды.
«Сегодня больше половины жителей нашего края регулярно занимаются физкультурой и спортом. Цифры, казалось бы, существенные, но этого мало. Нам нужно всем вместе найти в себе дополнительные силы и совершить этот финишный рывок, чтобы цифра в 70% стала для нас не мечтой, а историей», — сказал Михаил Котюков.
Праздничные мероприятия продолжились большим концертом, а в завершение вечера муниципальные образования, добившиеся высоких результатов в области развития физкультуры и спорта в 2024 году, получили наградные кубки министерства спорта Красноярского края.