Михаил Котюков вручил ключи от автобусов для спортивных учреждений края

«На встречах в городах и районах я часто слышал просьбу: надо бы как-то оснастить спортшколы транспортом. Мы нашли решение. На три года в бюджете уже предусмотрены средства. Первые автобусы куплены. Они стоят на площади перед нашим дворцом и готовы отправиться к местам несения своей службы. Эта программа будет продолжаться», — сообщил руководитель региона.