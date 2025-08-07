Защититься от рака с помощью еды: гастроэнтеролог объяснил, как питаться

Некоторые виды рака можно предупредить, если правильно питаться. Привычный рацион может играть ключевую роль в профилактике онкологии. Об этом KP.RU рассказал врач-гастроэнтеролог клиники ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко.
— Защищаться от рака помогают молочные продукты. Запеканки и пудинги подойдут. В этих продуктах много кальция, а он помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые, — объяснил специалист.
Медик посоветовал пить по стакану молока в день и есть творог хотя бы дважды в неделю. Также полезны йогурты и кефир — всего полстакана вечером, чтобы кишечник мог «обезвреживать» вредные молекулы, провоцирующие запуск формирования полипов, наростов на стенках слизистой кишечника.
Немаловажную роль играют и овощи с фруктами. Особенно полезна капуста как цветная, так и кочанная. В день стоит съедать не меньше 200 грамм овощей и 100 грамм фруктов, чтобы получить нужное количество пищевых волокон.
Кроме того, врач порекомендовал принимать поливитамины в профилактических дозах. Современное питание редко покрывает суточную норму витаминов, а без них организм хуже справляется с восстановлением и защитой.