Защититься от рака с помощью еды: гастроэнтеролог объяснил, как питаться

Медик посоветовал пить по стакану молока в день и есть творог хотя бы дважды в неделю. Также полезны йогурты и кефир — всего полстакана вечером, чтобы кишечник мог «обезвреживать» вредные молекулы, провоцирующие запуск формирования полипов, наростов на стенках слизистой кишечника.