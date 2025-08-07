Юрист Соловьев сказал, как раскрыть обман «черных вдов» бойцов СВО

Вывести на чистую воду брачных аферисток, обманывающих бойцов СВО ради получения выплат, могут рассказы их подруг или даже переписки, сообщил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
Напомним, военный волонтер Роман Алехин ранее рассказал, что в один из госпиталей устроилась работать женщина, которая около пяти раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов. После их смерти она получала выплаты. Таких женщин в народе называют «черными вдовами».
Соловьев отметил, что действия брачных аферисток в отношении бойцов СВО можно приравнять к мошенничеству. Максимальное наказание, которое им грозит, — лишение свободы на срок до 15 лет.
«Если ее попытаются привлечь к ответственности, конечно, она будет говорить, что выходила замуж по любви. Все пять раз. Но тогда вопрос: почему каждый раз она выбирала тяжелораненых бойцов? Она, конечно, вряд ли сама признается, с какой целью все это делала, но можно выяснить: может быть, она рассказывала об этих ситуациях кому-то из своих подруг, родственникам, может, есть соответствующая переписка. В конце концов, даже последовательность действий и событий может свидетельствовать о ее умысле», — отметил эксперт.
Соловьев добавил, что в случае с брачными аферистками можно отследить количество выплат и уже после второго-третьего раза начать разбираться с ситуацией.
Ранее стала известна судьба выходившей пять раз замуж за раненых бойцов медсестры.