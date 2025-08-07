Юрист Соловьев сказал, как раскрыть обман «черных вдов» бойцов СВО

«Если ее попытаются привлечь к ответственности, конечно, она будет говорить, что выходила замуж по любви. Все пять раз. Но тогда вопрос: почему каждый раз она выбирала тяжелораненых бойцов? Она, конечно, вряд ли сама признается, с какой целью все это делала, но можно выяснить: может быть, она рассказывала об этих ситуациях кому-то из своих подруг, родственникам, может, есть соответствующая переписка. В конце концов, даже последовательность действий и событий может свидетельствовать о ее умысле», — отметил эксперт.