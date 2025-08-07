Можно ли меньше платить за интернет: подсказка экономиста

Еще один вариант — выбор тарифа с меньшей скоростью, если текущие параметры избыточны для реальных нужд семьи. Кроме того, смена провайдера может стать способом сэкономить: многие компании предоставляют скидки новым клиентам. Для тех, кто надолго уезжает из дома, некоторые операторы позволяют временно отключить интернет без оплаты за неиспользуемый период.