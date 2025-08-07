Туристы из Приморья столкнулись с ротавирусом в Суйфэньхэ

Кроме того, найти лекарства от ротавируса в Суйфэньхэ оказалось практически невозможно, так как медикаменты именно этой категории исчезли из аптек буквально за пару дней. При выезде из Китая 3 августа в автобусе группы обнаружились и другие туристы с похожими симптомами.