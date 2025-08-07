Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы из Приморья столкнулись с ротавирусом в Суйфэньхэ

Одна из путешественниц даже потеряла сознание и попала в местную китайскую больницу.

Источник: Аргументы и факты

Группа туристов из Приморья, находившаяся в китайском городе Суйфэньхэ, предположительно заразилась ротавирусной инфекцией. Вечером 31 июля у шестерых участников тургруппы появились симптомы, характерные для этого заболевания, об этом сообщил Telegram-канал VisitChina.Ru.

Одна из туристок почувствовала себя настолько плохо, что потеряла сознание. Её доставили в Народную больницу Суйфэньхэ, где провели анализы и поставили капельницы. Женщина провела в медицинском учреждении более двенадцати часов, а полное восстановление планируется продолжить уже дома.

По словам пострадавших, после заселения в отель руководитель группы от туркомпании «Диалог народов» исчез и не оставил контактов, из-за чего туристам пришлось самостоятельно искать помощь. При поддержке знакомых китайцев они смогли организовать доставку больной в больницу. Туристка также сообщила, что, по словам местных жителей, после сильных дождей заражение могло произойти через воду.

Кроме того, найти лекарства от ротавируса в Суйфэньхэ оказалось практически невозможно, так как медикаменты именно этой категории исчезли из аптек буквально за пару дней. При выезде из Китая 3 августа в автобусе группы обнаружились и другие туристы с похожими симптомами.

Приморцы обратились в туркомпанию, которая прислала страховой полис. Однако представители страховой компании ответили лишь вечером и пытались уклониться от решения проблемы. В конечном итоге сотрудники «Диалога народов» попросили прислать чеки и пообещали компенсировать расходы, связанные с лечением.