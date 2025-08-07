Туристы из Приморья столкнулись с ротавирусом в Суйфэньхэ

Группа туристов из Приморья, находившаяся в китайском городе Суйфэньхэ, предположительно заразилась ротавирусной инфекцией. Вечером 31 июля у шестерых участников тургруппы появились симптомы, характерные для этого заболевания, об этом сообщил Telegram-канал VisitChina.Ru.
Одна из туристок почувствовала себя настолько плохо, что потеряла сознание. Её доставили в Народную больницу Суйфэньхэ, где провели анализы и поставили капельницы. Женщина провела в медицинском учреждении более двенадцати часов, а полное восстановление планируется продолжить уже дома.
По словам пострадавших, после заселения в отель руководитель группы от туркомпании «Диалог народов» исчез и не оставил контактов, из-за чего туристам пришлось самостоятельно искать помощь. При поддержке знакомых китайцев они смогли организовать доставку больной в больницу. Туристка также сообщила, что, по словам местных жителей, после сильных дождей заражение могло произойти через воду.
Кроме того, найти лекарства от ротавируса в Суйфэньхэ оказалось практически невозможно, так как медикаменты именно этой категории исчезли из аптек буквально за пару дней. При выезде из Китая 3 августа в автобусе группы обнаружились и другие туристы с похожими симптомами.
Приморцы обратились в туркомпанию, которая прислала страховой полис. Однако представители страховой компании ответили лишь вечером и пытались уклониться от решения проблемы. В конечном итоге сотрудники «Диалога народов» попросили прислать чеки и пообещали компенсировать расходы, связанные с лечением.