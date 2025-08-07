Хабаровский краевой театр драмы получил новое звуковое оборудование на сумму 9,92 миллиона рублей в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Средства были выделены из федерального и краевого бюджетов по поручению президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Современная система электроакустического звукоусиления обеспечит равномерное и качественное звучание во всем зале, включая балконы, а также позволит режиссерам реализовывать более сложные аудиовизуальные решения.
«Оборудование выведет театр на новый уровень технического обеспечения спектаклей. Оно гарантирует равномерную и качественную слышимость на всех зрительских местах, включая оба яруса балкона, обеспечит высокую разборчивость голосов и музыки. Цифровая система управления звуком сократит время настройки перед каждым спектаклем, повысив оперативность технических процессов в целом. Отмечу, что все это стало возможно благодаря поддержке нашего государства и нашего руководителя Владимира Путина. Мы благодарны президенту, правительству и в целом государству. Это важный вклад в стабильность, качество и эффективность работы театра», — сказал директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко.
Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» театр оборудуют подъемником для маломобильных граждан за 2,8 миллиона рублей и системой тифлокомментирования за 269 тысяч рублей. Эти меры сделают культурное пространство более инклюзивным и комфортным для всех зрителей.
Обновление технической базы также расширит возможности для приема гастролирующих коллективов с высокими требованиями к звуку.