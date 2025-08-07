Хабаровский краевой театр драмы получил новое звуковое оборудование

«Оборудование выведет театр на новый уровень технического обеспечения спектаклей. Оно гарантирует равномерную и качественную слышимость на всех зрительских местах, включая оба яруса балкона, обеспечит высокую разборчивость голосов и музыки. Цифровая система управления звуком сократит время настройки перед каждым спектаклем, повысив оперативность технических процессов в целом. Отмечу, что все это стало возможно благодаря поддержке нашего государства и нашего руководителя Владимира Путина. Мы благодарны президенту, правительству и в целом государству. Это важный вклад в стабильность, качество и эффективность работы театра», — сказал директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко.