Омичи жалуются на «фекальное» озеро возле дороги в международный аэропорт

Вчера, 6 августа, в телеграм-канале «ЧП Омск» появился пост о коммунальной проблеме в Кировском округе. На опубликованных кадрах показано значительное озеро из сточных вод, которое появилось в результате поступающей воды из канализационного люка.
«6 августа. Дом номер 3 по улице Транссибирская. Снова бьют канализационные “фонтаны”. И это фекальное озеро рядом с дорогой в наш международный аэропорт. А вот ракурс с другой стороны забора — все ручьями бежит к дому. Запах соответствующий. Даже на телевидение обращались, но ничего не решилось», — сетует снимающий видео омич.
Также мужчина сообщает, что проблема стала хронической — «фонтаны» бьют из колодцев регулярно. В комментарии один из пользователей по имени Алексей опубликовал ответ, полученный им от АО «ОмскВодоканал». В письме указано, что в данный момент происходит реконструкция насосной станции № 11. Также ведомство сообщает о причине произошедшего — регулярной блокировке насосных агрегатов из-за сброса потребителями мусора и волокнистых материалов в систему канализации.