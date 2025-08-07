Омичи жалуются на «фекальное» озеро возле дороги в международный аэропорт

«6 августа. Дом номер 3 по улице Транссибирская. Снова бьют канализационные “фонтаны”. И это фекальное озеро рядом с дорогой в наш международный аэропорт. А вот ракурс с другой стороны забора — все ручьями бежит к дому. Запах соответствующий. Даже на телевидение обращались, но ничего не решилось», — сетует снимающий видео омич.