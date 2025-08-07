Ричмонд
Джей Ло прилетела в Узбекистан

Американская певица Дженнифер Лопес прибыла в Узбекистан, сообщил Telegram-канал «Хроники ташкентского неба».

Источник: Getty Images

Самолет с Лопес приземлился в аэропорту Ташкента поздно вечером 6 августа. Авиалайнер Boeing 737−548 выполнил рейс из Стамбула.

Вечером 7 августа Джей Ло выступит на столичном стадионе «Миллий» («Бунёдкор»). Билеты на концерт все еще можно купить у официального продавца через платформу iTicket. Стоимость прохода на танцпол начинается от 800 тыс. сумов. Самые дешевые билеты на трибуны продаются по 1,6 млн сумов.

1 августа Джей Ло выступила в Астане. По данным городского акимата, концерт собрал около 25 тыс. зрителей. После выступления в Узбекистане певица вновь посетит Казахстан, где 10 августа споет для жителей Алматы.