Джей Ло прилетела в Узбекистан

Вечером 7 августа Джей Ло выступит на столичном стадионе «Миллий» («Бунёдкор»). Билеты на концерт все еще можно купить у официального продавца через платформу iTicket. Стоимость прохода на танцпол начинается от 800 тыс. сумов. Самые дешевые билеты на трибуны продаются по 1,6 млн сумов.