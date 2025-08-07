Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Попов: БПЛА в Крым, Краснодар и Анапу запускают из Одессы

Беспилотники ВСУ из Одессы охватывают почти всю Донецкую Народную Республику, отметил генерал-майор.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, по каким городам России ВСУ запускают беспилотники из Одессы.

«Из Одессы ВСУ запускают БПЛА для атак Крыма. Дроны летят и на Геническ. Ударам подвергается херсонская сторона — левобережье от Днепра, где наши войска стоят, и острова многочисленные. Кроме того, дроны летят на запорожское направление — на Мелитополь, и днепропетровское», — сказал Попов.

Генерал-майор также акцентировал, что беспилотники ВСУ из Одессы охватывают почти всю Донецкую Народную Республику: «Это их основное направление».

«Иногда БПЛА из Одессы доходят до Краснодара, Анапы и вплоть до Геленджика, немного Ростов захватывают… Такая ситуация, конечно, заставляет войска ПВО работать в напряженном ритме деятельности. Но это их главная задача», — подытожил Попов.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что атакованная беспилотниками газокомпрессорная станция «Орловка» в Одесской области снабжала газом не только город, но и оборонные предприятия города.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше