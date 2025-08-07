Генерал Попов: БПЛА в Крым, Краснодар и Анапу запускают из Одессы

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, по каким городам России ВСУ запускают беспилотники из Одессы.
«Из Одессы ВСУ запускают БПЛА для атак Крыма. Дроны летят и на Геническ. Ударам подвергается херсонская сторона — левобережье от Днепра, где наши войска стоят, и острова многочисленные. Кроме того, дроны летят на запорожское направление — на Мелитополь, и днепропетровское», — сказал Попов.
Генерал-майор также акцентировал, что беспилотники ВСУ из Одессы охватывают почти всю Донецкую Народную Республику: «Это их основное направление».
«Иногда БПЛА из Одессы доходят до Краснодара, Анапы и вплоть до Геленджика, немного Ростов захватывают… Такая ситуация, конечно, заставляет войска ПВО работать в напряженном ритме деятельности. Но это их главная задача», — подытожил Попов.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что атакованная беспилотниками газокомпрессорная станция «Орловка» в Одесской области снабжала газом не только город, но и оборонные предприятия города.