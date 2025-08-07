Трамп отложил решение по санкциям против РФ из-за «серьезных переговоров»

Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 августа, заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России пока откладывается, поскольку ведутся «серьезные переговоры» об урегулировании ситуации вокруг Украины.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что переговоры касаются завершения конфликта.
— Мы приближаемся к этому, но у нас сейчас идут очень серьезные переговоры, — цитирует американского лидера РИА Новости.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп в течение ближайших 24−36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России. По словам Рубио, многое будет зависеть от результатов переговоров и работы, которая будет вестись в ближайшие дни.
Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам президент США заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.