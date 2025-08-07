Трамп отложил решение по санкциям против РФ из-за «серьезных переговоров»

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп в течение ближайших 24−36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России. По словам Рубио, многое будет зависеть от результатов переговоров и работы, которая будет вестись в ближайшие дни.