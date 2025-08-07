В Госдуме предложили создать дизайнерскую коллекцию школьной формы

«Много лет назад я предлагал и до сих пор предлагаю сделать некий брендбук школьной формы, когда у ребенка, у родителей будет выбор: надеть жилет, костюм, кофту, кардиган, для девочек юбка или брюки. То есть, грубо говоря, чтобы был некий набор одежды, из которого можно выбирать. Потому что одному ребенку удобнее в кардигане работать, другому в костюме. Тот костюм, который на образце — это такой парадный костюм. В нем не очень удобно ходить, особенно бегать. Поэтому давайте привлечем не инструкторов-методистов, а дизайнеров одежды, которых в России, как собак нерезанных. Проведем конкурс по созданию брендбука, из которого можно будет выбирать родителям, ребенку, что им удобно. У нас даже у военной формы есть различия. Понятно, что есть строгая, но есть и пиджак, куртка какая-нибудь. Так и для школьников должно быть разнообразие», — сказал собеседник издания.