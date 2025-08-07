В Красноярске пройдет юбилейная «Ночь кино»: кинопоказы, арт-пикник и мастер-классы под открытым небом

Центральной площадкой события станет речной клуб «Остров» на Острове Отдыха, где пройдет большой арт-пикник под открытым небом. В этом году мероприятие организовано совместно с радиостанцией «Серебряный дождь Красноярск».
В программе арт-пикника: выставка «Автомобили из культовых фильмов», фотозоны, мастер-классы от партнеров, выступление Красноярского духового оркестра с музыкой из любимых отечественных фильмов, танцевальный интерактив от хореографа Игоря Краглика, мастер-класс по актерской импровизации от «Енисей кино» и кинопоказ под открытым небом сразу трех популярных российских фильмов.
Также красноярцы смогут бесплатно посмотреть самые кассовые российские фильмы 2025 года: «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (реж. И. Волошин, 6+), «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Ф. Умаров, 12+) и «Группа крови» (реж. М. Бриус, 12+).
Показы пройдут не только в кинотеатрах, но и в парках, библиотеках и культурных центрах Красноярска, включая: кинотеатр «Дом кино», парк на Каменке, СДК «Мечта», библиотеки на ул. Корнетова и ул. Пионерской правды, а также открытый кинотеатр в Покровском парке.
27 августа в «Енисей кино» пройдут тематические мероприятия: экскурсия по Музею кино (по «Пушкинской карте») и показ классического фильма «Свинарка и пастух» (реж. И. Пырьев, 1941).
«День российского кино является символом преемственности традиций и развития современного российского кино, способствуя сохранению культурного наследия и развитию творческого потенциала региона. Правительство и Министерство культуры Красноярского края активно поддерживают развитие кинематографии в регионе. Это и поддержка местных кинематографистов, и привлечение новых кадров в отрасль, и создание инфраструктуры для съемок!» — отметила генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова.