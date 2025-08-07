В Красноярске пройдет юбилейная «Ночь кино»: кинопоказы, арт-пикник и мастер-классы под открытым небом

Показы пройдут не только в кинотеатрах, но и в парках, библиотеках и культурных центрах Красноярска, включая: кинотеатр «Дом кино», парк на Каменке, СДК «Мечта», библиотеки на ул. Корнетова и ул. Пионерской правды, а также открытый кинотеатр в Покровском парке.