МВД опубликовало список требований к зрителям концерта Дженнифер Лопес в Ташкенте

По данным МВД, вход на стадион откроется в 17:30. Перед этим посетители должны будут пройти предварительный контроль, а затем — досмотр службы безопасности. При себе необходимо иметь электронный билет (на мобильном устройстве) либо распечатанную копию с читаемым QR-кодом. Контролёры проверят билеты на входе, после чего сотрудники охраны досмотрят личные вещи. Все запрещённые предметы будут изъяты.