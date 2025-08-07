Ричмонд
МВД опубликовало список требований к зрителям концерта Дженнифер Лопес в Ташкенте

Vaib.uz (Узбекистан. 7 августа). Сегодня вечером на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте состоится долгожданный концерт мировой звезды Дженнифер Лопес. Это первое выступление певицы в Узбекистане, и, как обещают организаторы, шоу будет грандиозным. В преддверии концерта Министерство внутренних дел опубликовало инструкцию для зрителей и напомнило о правилах безопасности.

Источник: Vaib.Uz

По данным МВД, вход на стадион откроется в 17:30. Перед этим посетители должны будут пройти предварительный контроль, а затем — досмотр службы безопасности. При себе необходимо иметь электронный билет (на мобильном устройстве) либо распечатанную копию с читаемым QR-кодом. Контролёры проверят билеты на входе, после чего сотрудники охраны досмотрят личные вещи. Все запрещённые предметы будут изъяты.

В список запрещённых вещей вошли: еда и напитки, пластиковая посуда, сигареты и принадлежности для курения, острые и режущие предметы, а также любые потенциально опасные вещи. Также запрещается проносить профессиональные камеры и оборудование для фото- и видеосъёмки.

Организаторы обращают внимание зрителей на то, что всего на стадионе предусмотрено четыре входные зоны, каждая из которых ведёт в определённый сектор. Гости концерта должны заранее ознакомиться со схемой стадиона и входными номерами, указанными в билетах:

  • Входы № 1 и № 4 предназначены для зон VIP Standing, Fan Zone и Dance Floor.
  • Через входы № 2, № 3 и № 4 можно попасть в остальные секторы стадиона согласно схеме.
  • Для представителей СМИ выделен отдельный пятый контрольно-пропускной пункт, предназначенный только для аккредитованных журналистов.

МВД просит зрителей соблюдать порядок, не опаздывать и внимательно относиться к требованиям безопасности. Концерт звезды мирового уровня — событие масштабное, и от каждого зависит, насколько комфортно и безопасно оно пройдёт.