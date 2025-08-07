В колонии ухудшилось состояние новосибирского физика Маслова, осуждённого за госизмену

79-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова, приговорённого к 14 годам за госизмену, перевели в лечебно-исправительное учреждение из-за ухудшения самочувствия.
По словам его адвоката, Маслов чувствует себя плохо, однако жалоб на условия содержания не подавал. Диагноз и место нахождения остаются конфиденциальными. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что Маслова арестовали в июне 2022 года, а в мае 2024-го суд Санкт-Петербурга признал его виновным в передаче секретных данных и назначил наказание в колонии строгого режима. Апелляция приговор оставила в силе. Сам физик настаивает на своей невиновности.