В Иркутской области на рынке труда растет спрос на системных администраторов

В Иркутской области с начала года появилось более 260 вакансий на должность системных администраторов, но это на 23% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, специалисты остаются востребованы на рынке труда. Как сообщили КП-Иркутск в рекрутинговом агентстве hh.ru, в этом году наибольший спрос наблюдался в сферах IT, розничной торговли, финансового сектора и строительства.