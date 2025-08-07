Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области на рынке труда растет спрос на системных администраторов

Специалистам предлагают доход в 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала года появилось более 260 вакансий на должность системных администраторов, но это на 23% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, специалисты остаются востребованы на рынке труда. Как сообщили КП-Иркутск в рекрутинговом агентстве hh.ru, в этом году наибольший спрос наблюдался в сферах IT, розничной торговли, финансового сектора и строительства.

— В регионе на одну вакансию приходится 12,9 резюме, это выше нормы. Из-за высокой конкуренции работодатели предъявляют строгие требования к кандидатам. Например, берут тех, кто умеет настраивать компьютеры, управлять сетевым оборудованием, устанавливать ПО и ремонтировать ПК, — уточнили в пресс-службе hh.ru.

Несмотря на большой спрос, компании не радуют кандидатов уровнем заработка. Средний доход для сисадминов равен 70 тысячам рублей, а сотрудники хотели бы получать 78,8 тысяч рублей.