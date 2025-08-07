В Иркутской области на рынке труда растет спрос на системных администраторов

В Иркутской области с начала года появилось более 260 вакансий на должность системных администраторов, но это на 23% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, специалисты остаются востребованы на рынке труда. Как сообщили КП-Иркутск в рекрутинговом агентстве hh.ru, в этом году наибольший спрос наблюдался в сферах IT, розничной торговли, финансового сектора и строительства.
— В регионе на одну вакансию приходится 12,9 резюме, это выше нормы. Из-за высокой конкуренции работодатели предъявляют строгие требования к кандидатам. Например, берут тех, кто умеет настраивать компьютеры, управлять сетевым оборудованием, устанавливать ПО и ремонтировать ПК, — уточнили в пресс-службе hh.ru.
Несмотря на большой спрос, компании не радуют кандидатов уровнем заработка. Средний доход для сисадминов равен 70 тысячам рублей, а сотрудники хотели бы получать 78,8 тысяч рублей.