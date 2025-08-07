Мэр Кравченко сообщил об отмене в Новороссийске угрозы применения безэкипажных катеров

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава приморского города Андрей Кравченко.
«Отмена угрозы атаки БЭК. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет», — написал руководитель города.
Также Кравченко сообщил о возобновлении движения транспорта в районе набережной — от улицы Исаева до улицы Суворовской. Ранее оно было перекрыто из-за угрозы атаки БЭК.
Отметим, что угроза атаки применения безэкипажных катеров в Новороссийске продлилась почти четыре часа. Ее объявили в 01:03 по московскому времени.
