У Омска «сбилось» авиасообщение со столицей Башкирии

По состоянию на 8:15 четверга, 7 августа 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержках рейсов по трем направлениям, из которых своей продолжительностью выделяется одна: борт до Уфы предположительно отправится примерно на 2,5 часа позже назначенного.
Согласно графику, вылет самолета планировался на 11:15, однако на момент публикации он перенесен на 13:45. Известно, что воздушное судно, на котором омичам предстояло отправиться в столицу Башкирии, задержали в пункте отправления.
Кроме того, с заметным опозданием из Омского аэропорта отправились борты в Москву (рейс на 5:10 стартовал в 6:25) и Сочи (самолет, который должен был отправиться в 7:20, задержан до 8:00, отметка о вылете на онлайн-табло к моменту публикации не появилась).