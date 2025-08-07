Бездомный котёнок с Мальдив поменял пальмы на Москву

Котёнок Лео поменял пальмы на Москву. Видео © SHOT.
Судьбоносная встреча произошла возле виллы, где отдыхала семья москвичей. Туристы увидели маленького бездомного котёнка, который был истощён и спал прямо на улице. Не в силах пройти мимо, они начали регулярно подкармливать пушистого скитальца. Постепенно между людьми и котёнком возникла глубокая привязанность. Россияне приняли решение во что бы то ни стало забрать Лео с собой в Москву. Для этого им пришлось заняться оформлением всех необходимых документов для пересечения границы животным.
Девятичасовой перелёт из тропического рая в мегаполис Лео перенес на удивление стойко и спокойно. Теперь вместо райских пальм и песчаных пляжей у котёнка — оживлённая московская жизнь.
Ранее Life.ru писал, что турецкие бродячие коты находятся под угрозой исчезновения. Животных массово вылавливают и отправляют в приюты. За последние полтора года численность бездомных кошек резко возросла. Это связано с недоступностью ветеринарной помощи из-за высоких цен, а также с тем, что иностранцы, уезжающие из страны из-за сложностей с получением вида на жительство, бросают своих питомцев.