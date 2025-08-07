Бездомный котёнок с Мальдив поменял пальмы на Москву

Судьбоносная встреча произошла возле виллы, где отдыхала семья москвичей. Туристы увидели маленького бездомного котёнка, который был истощён и спал прямо на улице. Не в силах пройти мимо, они начали регулярно подкармливать пушистого скитальца. Постепенно между людьми и котёнком возникла глубокая привязанность. Россияне приняли решение во что бы то ни стало забрать Лео с собой в Москву. Для этого им пришлось заняться оформлением всех необходимых документов для пересечения границы животным.