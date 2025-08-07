Ушел из жизни легендарный рок-музыкант Терри «Суперлегкие» Рид

В Великобритании скончался Терри Рид, легендарный рок-музыкант, вокалист, гитарист и автор песен.
Рид, в частности, остался в истории музыки благодаря последовательному отказу возглавить группы Led Zeppelin и Deep Purple, сначала отклонив предложение Джимми Пейджа, а затем — Ричи Блэкмора.
О смерти артиста сообщает издание MusicRadar со ссылкой на его близких.
В минувшем месяце исполнитель отменил анонсированные концерты по состоянию здоровья — Рид боролся с онкологическим заболеванием.
Терренс Джеймс Рид появился на свет в Англии в 1949 году. Он рано начал музыкальную карьеру и уже в 1966 году выступил с группой The Jaywalkers, открывая концерт The Rolling Stones в лондонском Альберт-холле.
В дальнейшем Рид сосредоточился на сольной карьере. Он выпустил несколько собственных альбомов, пользовался спросом как сессионный и концертирующий музыкант.
Его композиции исполняли The Hollies, Crosby, Stills & Nash, Джексон Браун, Cheap Trick, Джо Перри и множество других артистов.
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press.