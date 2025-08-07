Ричмонд
Путин наградил орденом директора легендарного театра из Златоуста

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских деятелей культуры орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Источник: Вечерний Челябинск

В числе награжденных оказался Александр Сергеевич Романов, который возглавляет Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус». Директор этого южноуральского театра является Заслуженным работником культуры России, почетным гражданином города Златоуста и Челябинской области. Романов стоит у руля театра «Омнибус» с 1982 года, уже много лет председательствует в совете директоров театров Челябинской области. Является лауреатом Всероссийской театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

Александр Романов кроме управленческой деятельности реализует себя и на творческой ниве, являясь профессиональным музыкантом и композитором. Он создал музыку к 65 спектаклям, которые шли на сценах разных городов не только России, но и других стран.

Сам златоустовский театр «Омнибус» считается старейшим театром Челябинской области. Его труппа сформировалась в 1920 году, в октябре этого года златоустовцы увидели премьеру спектакля «Лес» по Островскому. Сегодня в репертуаре театра более трех десятков спектаклей.