Стилист Дубинин назвал дореволюционной представленную школьную форму

Ранее представили новый стандарт школьной формы, учитывающий характеристики ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа.

Источник: Аргументы и факты

Новый вариант школьной формы, образец которой представило Минпросвящения, является отсылом к дореволюционному времени. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил стилист Владимир Дубинин.

Ранее был представлен новый вариант школьной формы, учитывающий характеристики ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа: отсутствие острых краев и кромок, гипоаллергенность.

«Новый формат призван сделать школьную одежду более комфортной. То, что я вижу на фото, очень строгий формат. Прежде всего удобство — это главное. И галстук, и жабо под вопросом. Если это торжественный вариант, то имеет место быть. В форме для девочек жабо — отсыл к дореволюционному времени. По моему мнению, можно заменить на атласную ленту, завязанную в простой бант. В целом, строгая форма верха данных костюмов имеет обратную сторону для ежедневной носки — сковывает движения, ткань плотная, дети растут и к концу учебного года тот размер, который идеально сидел, становится мал. Это будет выглядеть смешно. И все же сидеть в таком обмундировании не очень комфортно, тем более школьникам. В форме должен быть трикотажный материал: поло, лонгслив, рубашки», — сказал собеседник издания.

Позже Минпросвещения опровергло слухи о введении единой школьной формы. В министерстве отметили, что решения по одежде для школьников остаются за самими учебными заведениями.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал новый вариант школьной формы, образец которого распространился в соцсетях, несуразным.