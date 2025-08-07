Стилист Дубинин назвал дореволюционной представленную школьную форму

«Новый формат призван сделать школьную одежду более комфортной. То, что я вижу на фото, очень строгий формат. Прежде всего удобство — это главное. И галстук, и жабо под вопросом. Если это торжественный вариант, то имеет место быть. В форме для девочек жабо — отсыл к дореволюционному времени. По моему мнению, можно заменить на атласную ленту, завязанную в простой бант. В целом, строгая форма верха данных костюмов имеет обратную сторону для ежедневной носки — сковывает движения, ткань плотная, дети растут и к концу учебного года тот размер, который идеально сидел, становится мал. Это будет выглядеть смешно. И все же сидеть в таком обмундировании не очень комфортно, тем более школьникам. В форме должен быть трикотажный материал: поло, лонгслив, рубашки», — сказал собеседник издания.