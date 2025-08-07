Туманов посоветовал бороться с испанскими слизнями с помощью пивных ловушек

Избавиться от появившихся в Подмосковье огромных слизней, которых в народе называют испанскими, можно с помощью ловушек из пива, сообщил в беседе с aif.ru агроном Андрей Туманов.
Специалист отметил, что они — ночные вредители, поэтому днем прячутся. Однако слизней легко найти, если заглянуть под расположенные на участке укрытия — фанеры, доски, кирпичи.
«Можно специально разложить на участке такие укрытия, которые станут для слизней ловушками. Туда же можно поставить баночку с водой или даже с пивом, которые привлекут вредителей. Кроме того, бороться со слизнями можно с помощью специальных препаратов», — добавил он.
Ранее агроном Туманов объяснил появление испанских слизней в Подмосковье.