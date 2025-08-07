Как понять, что женщина вам изменяет? Психотерапевт назвала пять основных признаков

Психотерапевт Юлия Лушникова в интервью NEWS.ru обозначила ключевые признаки, которые могут указывать на женскую измену.
Среди них выделяется избегание разговоров о будущем, частое уединение и резкая реакция на вопросы. Эти сигналы могут насторожить партнера.
По словам специалиста, фраза «мне нужно побыть одной» в случае отсутствия стресса может говорить о наличии тайных отношений, особенно если это уединение становится постоянным и сопровождается игнорированием обсуждений о будущем. Лушникова отметила, что изменения во внешности женщины — такие как занятия спортом, покупка нового белья и появление блеска в глазах — также могут быть тревожными признаками, особенно если они сопровождаются эмоциональной дистанцией и закрытостью.
Кроме того, психотерапевт указала на возможные изменения в интимной жизни как еще один признак измены. Повышенное внимание к телефону, частые уходы с ним в ванную и установка паролей также могут свидетельствовать о наличии связи на стороне. Лушникова подчеркнула, что женщина, мысленно покинувшая отношения, часто перестает предъявлять претензии и демонстрирует спокойствие.
Снижение количества конфликтов может восприниматься как примирение, однако Лушникова предостерегает: такое спокойствие может указывать на завершение эмоциональной привязанности.