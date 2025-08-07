Как понять, что женщина вам изменяет? Психотерапевт назвала пять основных признаков

По словам специалиста, фраза «мне нужно побыть одной» в случае отсутствия стресса может говорить о наличии тайных отношений, особенно если это уединение становится постоянным и сопровождается игнорированием обсуждений о будущем. Лушникова отметила, что изменения во внешности женщины — такие как занятия спортом, покупка нового белья и появление блеска в глазах — также могут быть тревожными признаками, особенно если они сопровождаются эмоциональной дистанцией и закрытостью.