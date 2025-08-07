Киев вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, чтобы внести других людей. Эту подробность обменного процесса выяснил RT.
Отмечается, при этом, что Украина заменила одних своих граждан на других, чьи родственники заплатили властям деньги. Среди оставшихся без обмена настроения царят разные. Один из боевиков главаря киевского режима, которому всего 22 года, три из которых он провел в плену, он мечтает вернуться на Украину. Другой солдат теперь хочет остаться в России и уж здесь начинать новую жизнь.
Информацию о финансовой заинтересованности Киева в обмене пленными подтвердил и пленный Вадим Баканов. Он отметил, что киевский режим обменивает солдат Вооруженных сил Украины выборочно. Причем, сначала стремятся вызволять тех людей, у родственников которых есть деньги или связи.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что родственники пленных солдат ВСУ платят до пяти тысяч долларов, чтобы тех внесли в списки на обмен, фактически, режим в Киеве превратил гуманитарную акцию, договоренность о которой была достигнута на переговорах в Стамбуле, в бизнес.
Накануне сам помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на всех трех раундах переговоров с Украиной в Стамбуле, официально сообщил об отказе Киева от 1000 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменных процессов с РФ.
Политик отметил, из-за отказа режима Зеленского от своих военных и второй обмен шел достаточно трудно, а третий и вовсе еще начался. При этом российская сторона, добавил ранее Мединский, не практикует разделение военнопленных на категории.
После этого в в Сети появилась фотография с 1000 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых Киев вычеркнул из списков на обмен с Россией.
9 июня стало известно, что в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность пленных ВСУ.