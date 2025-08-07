Ричмонд
Стало известно точное время домашних матчей омского «Авангарда»

Опубликовано расписание домашних матчей «Авангарда».

Источник: Om1 Омск

На сайте Континентальной хоккейной лиги появилось расписание матчей сезона 2025/2026. В том числе указано время начала домашних игр омского «Авангарда».

Как сообщается, в будние дни «Авангард» будет выходить на лёд в 19:30, а по выходным — в 17:00. Первый матч на домашнем льду состоится 8 сентября — соперником станет казанский «Ак Барс». Далее, 11 сентября, омская команда сыграет с хабаровским «Амуром», а 13 сентября встретится с московским «Динамо».

Новый, 18-й по счёту сезон КХЛ, начнётся 5 сентября матчем открытия между «Локомотивом» из Ярославля (действующим обладателем Кубка Гагарина) и финалистом прошлого сезона — челябинским «Трактором».

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года. Всего команды проведут по 68 матчей, а общее количество игр составит 748. Этап плей-офф стартует 23 марта и завершится 23 мая 2026 года.