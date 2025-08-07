Стало известно точное время домашних матчей омского «Авангарда»

Как сообщается, в будние дни «Авангард» будет выходить на лёд в 19:30, а по выходным — в 17:00. Первый матч на домашнем льду состоится 8 сентября — соперником станет казанский «Ак Барс». Далее, 11 сентября, омская команда сыграет с хабаровским «Амуром», а 13 сентября встретится с московским «Динамо».