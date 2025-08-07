Клад времен Золотой Орды нашли в Атырауской области

Как сообщает телеканал, во время раскопок на территории древнего городища «Ақтөбе-Лаэти» вблизи областного центра археологи обнаружили старинные монеты. По информации ученых, денежные знаки относятся к XIII веку и были отчеканены во времена хана Меңгу-Темира — правителя Золотой Орды, основанной в Улусе великого Джучи.