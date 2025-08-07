Клад времен Золотой Орды нашли в Атырауской области

Как сообщает телеканал, во время раскопок на территории древнего городища «Ақтөбе-Лаэти» вблизи областного центра археологи обнаружили старинные монеты. По информации ученых, денежные знаки относятся к XIII веку и были отчеканены во времена хана Меңгу-Темира — правителя Золотой Орды, основанной в Улусе великого Джучи.
Средневековые деньги исследовал и известный российский профессор-нумизмат, который смог прочитать выбитые на них символы.
Кроме того, в ходе раскопок исследователи обнаружили глиняный сосуд, представляющий собой ценный археологический артефакт. Найдены и остатки древнего городища площадью 53 гектара.
В будущем на этом месте планируют открыть музей под открытым небом.