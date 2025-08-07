Ричмонд
Клад времен Золотой Орды нашли в Атырауской области

Редкие средневековые серебряные монеты нашли археологи в Атырауской области. Ориентировочно, они относятся к периоду Золотой Орды, передает Седьмой канал.

Источник: Седьмой канал

Как сообщает телеканал, во время раскопок на территории древнего городища «Ақтөбе-Лаэти» вблизи областного центра археологи обнаружили старинные монеты. По информации ученых, денежные знаки относятся к XIII веку и были отчеканены во времена хана Меңгу-Темира — правителя Золотой Орды, основанной в Улусе великого Джучи.

Средневековые деньги исследовал и известный российский профессор-нумизмат, который смог прочитать выбитые на них символы.

Кроме того, в ходе раскопок исследователи обнаружили глиняный сосуд, представляющий собой ценный археологический артефакт. Найдены и остатки древнего городища площадью 53 гектара.

В будущем на этом месте планируют открыть музей под открытым небом.