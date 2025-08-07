«Кондиционер не лечит»: косметолог развеяла миф об уходе за волосами

Многие считают, что кондиционер для волос — просто приятное дополнение к шампуню. Но на самом деле он выполняет важную задачу и помогает сохранить здоровье волос. Без него пряди быстрее становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Косметолог и врач интегративной медицины Татьяна Смагина рассказала KP.RU, что для лечения он не подходит.