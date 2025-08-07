«Кондиционер не лечит»: косметолог развеяла миф об уходе за волосами

Многие считают, что кондиционер для волос — просто приятное дополнение к шампуню. Но на самом деле он выполняет важную задачу и помогает сохранить здоровье волос. Без него пряди быстрее становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Косметолог и врач интегративной медицины Татьяна Смагина рассказала KP.RU, что для лечения он не подходит.
— Основная задача кондиционера — улучшение внешнего вида, а не лечение. Кондиционер помогает закрыть кутикулы, удерживая влагу и полезные вещества внутри волоса. Он уменьшает ломкость, статическое электричество, предотвращает запутывание и делает волосы более гладкими и блестящими, — объяснила специалист.
Если кутикула остается открытой, волосы становятся сухими, ломкими и уязвимыми. Именно в таком состоянии они начинают электризоваться и плохо поддаются укладке. Кондиционер помогает сохранить их гладкость и «успокоить» структуру.
Наносить средство нужно только на длину волос, избегая корней. После 2−5 минут выдержки важно тщательно смыть кондиционер теплой водой. Регулярное использование средства поможет вернуть волосам ухоженный и здоровый вид.