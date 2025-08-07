Ричмонд
Фейк о выплатах казахстанцам опровергли в Минтруда

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. В Минтруда республики опровергли фейк о выплатах казахстанцам.

Источник: Официальный сайт СЦК при президенте Казахстана

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге, не соответствует действительности.

говорится в сообщении

Для перечисления средств, отметили в ведомстве, неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

считают в Минтруда

Сотрудники ведомства рекомендовали не переходить по ссылке «во избежание взаимодействия с мошенниками».

В Минтруда напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.