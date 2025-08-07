Фейк о выплатах казахстанцам опровергли в Минтруда

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 годы, положены выплаты в размере 70 000 тенге, не соответствует действительности.
Для перечисления средств, отметили в ведомстве, неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.
Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.
Сотрудники ведомства рекомендовали не переходить по ссылке «во избежание взаимодействия с мошенниками».
В Минтруда напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.