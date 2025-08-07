Роскомнадзор отказался раскрыть данные о «Радиостанции Судного дня»

Роскомнадзор отказался предоставить информацию о дате создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка».
В ведомстве пояснили, что информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только государственным органам в рамках их полномочий, ссылаясь на постановление правительства РФ № 1800 от 20.10.2021.
Ранее Роскомнадзор также отмечал, что информация о пользователе радиочастотным спектром не является общедоступной. УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, известная своим коротким жужжащим сигналом, передает РИА Новости.
24 июля «Радиостанция Судного дня» передала сразу восемь сообщений с загадочным содержанием. Каждое послание содержало числа, сочетания букв и слова «нюхостик», «неудержимый», «говенье» и «шламоброд».
10 июля станция вновь вышла на связь — она передала сообщения с зашифрованными словами «такса» и «вестомор». Ранее, 2 июля на фоне приостановки поставок военной помощи Украине со стороны США УВБ-76 передала сообщения, в которых содержались слова «умелец» и «иракотис».