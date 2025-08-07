WP: Госдеп переписал доклад о ситуации в России и Израиле

Главы, посвященные обстановке в России, стали короче, пишет газета.
Госдепартамент США смягчил риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора в новом докладе о правах человека за 2024 год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на черновик документа, попавший в распоряжение издания.
По данным газеты, главы, посвященные этим странам, стали значительно короче по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным администрацией Джо Байдена. Из документа убраны упоминания о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено), а также смягчены формулировки, касающиеся злоупотреблений властью. В Госдепартаменте пояснили, что структура доклада была переработана для повышения ясности, устранения избыточной информации и приведения документа в соответствие с законодательными требованиями.
Акцент, по словам представителя ведомства, сделан на «ключевых вопросах».WP отмечает, что традиционно отчет публикуется в марте-апреле, однако при администрации Дональда Трампа его выход оказался существенно отложен. Ранее в апреле Национальное общественное радио (NPR) сообщало, что команда Трампа поручила Госдепартаменту изменить подход к подготовке отчета, сократив необязательные разделы и пересмотрев формулировки, даже если исходный текст был подготовлен до инаугурации.
Посольство России в США ранее раскритиковало доклад за 2024 год, назвав его попыткой навязать международному сообществу американские ценности. Дипломаты указали, что упомянутые в документе претензии к России касаются в основном «оспаривания правомерности спецоперации» и «безосновательных обвинений в нарушении международного гуманитарного права». В посольстве также подчеркнули, что подобные доклады используются Вашингтоном как инструмент давления.