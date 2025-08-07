WP: Госдеп переписал доклад о ситуации в России и Израиле

По данным газеты, главы, посвященные этим странам, стали значительно короче по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным администрацией Джо Байдена. Из документа убраны упоминания о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено), а также смягчены формулировки, касающиеся злоупотреблений властью. В Госдепартаменте пояснили, что структура доклада была переработана для повышения ясности, устранения избыточной информации и приведения документа в соответствие с законодательными требованиями.