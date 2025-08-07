Спортсмен раскрыл, в чем на самом деле проблема российского футбола

По словам Быстрова, в стране практически нет футбольных академий. В качестве примера он привел отсутствие подобных учреждений на Урале и в Екатеринбурге. Эксперт отметил, что ведущие клубы страны делают ставку не на воспитание собственных кадров, а на приобретение иностранных футболистов за крупные суммы. Футболист считает, что средства лучше направлять на строительство новых манежей и развитие инфраструктуры — это позволило бы вырастить собственных сильных игроков в течение нескольких лет.