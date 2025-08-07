Спортсмен раскрыл, в чем на самом деле проблема российского футбола

В России уделяют слишком мало внимания развитию детей-спортсменов.
В России недостаточно внимания уделяют воспитанию своих футболистов. В этом и заключается главная проблема отечественного футбола, заявил бывший футболист сборной России Владимир Быстров.
«Главная проблема нашего футбола заключается в том, что мы уделяем очень мало внимания развитию детей. У нас мало хороших академий, мало тренеров», — рассказал Владимир Быстров в беседе с изданием Sport24. Он подчеркнул, что в России отсутствует система подготовки молодых игроков, сравнимой с ведущими в футболе зарубежными странами.
По словам Быстрова, в стране практически нет футбольных академий. В качестве примера он привел отсутствие подобных учреждений на Урале и в Екатеринбурге. Эксперт отметил, что ведущие клубы страны делают ставку не на воспитание собственных кадров, а на приобретение иностранных футболистов за крупные суммы. Футболист считает, что средства лучше направлять на строительство новых манежей и развитие инфраструктуры — это позволило бы вырастить собственных сильных игроков в течение нескольких лет.
Собеседник также обратил внимание на отсутствие полноценных крытых манежей для тренировок, подчеркнув, что хоккейные арены присутствуют практически в каждом российском регионе. Он добавил, что в южных регионах страны распространены хоккейные центры, где дети могут активно заниматься спортом. При этом Быстров отметил, что современные дети стали менее заинтересованы в футболе, даже если условия для занятий существуют.
Эксперт выразил надежду на изменения в ситуации и добавил, что Российский футбольный союз предпринимает усилия для развития молодежного футбола. Создание Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) он назвал значимым шагом вперед, однако подчеркнул, что такие преобразования в России происходят слишком медленно по сравнению с европейскими странами, например, Испанией, где футбол доступен каждому желающему.