В Красноярске фиксируют снижение числа аварий с электросамокатами

Около 90% происшествий обходится с легкими последствиями или совсем без них.
Представители компании рассказали, что уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря системной работе, которая включает образовательные программы, новые технологии и контроль соблюдения правил.
Отметим, что в течение прошлого сезона было совершено более 2,5 млн поездок. При этом среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 30% в сравнении с прошлым сезоном и составило 14,7 поездок. Суммарно в прошлом году жители Красноярска проехали более 5,7 млн км на самокатах сервиса.