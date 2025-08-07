Ричмонд
В Красноярске фиксируют снижение числа аварий с электросамокатами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В текущем сезоне в Красноярске резко сократилось число аварий с электросамокатами Whoosh. С апреля по июнь 2025 года их число сократилось на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: НИА Красноярск

Около 90% происшествий обходится с легкими последствиями или совсем без них.

Представители компании рассказали, что уменьшение количества негативных инцидентов стало возможным благодаря системной работе, которая включает образовательные программы, новые технологии и контроль соблюдения правил.

Отметим, что в течение прошлого сезона было совершено более 2,5 млн поездок. При этом среднее количество поездок на активного пользователя выросло на 30% в сравнении с прошлым сезоном и составило 14,7 поездок. Суммарно в прошлом году жители Красноярска проехали более 5,7 млн км на самокатах сервиса.