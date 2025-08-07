Как распознать мошенника в брокере: три ключевые фразы

Ранее стало известно, что мошенники стали представляться сотрудниками цветочных магазинов. Они звонят россиянкам и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Кроме того, руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров, что не стоит прослушивать и хранить голосовые сообщения. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.