Как распознать мошенника в брокере: три ключевые фразы

Аферисты выдают себя за перспективных брокеров, однако их могут выдать ключевые фразы.
Существует три характерные фразы, по которым можно распознать мошенников, представляющихся брокерами. Именно эти выражения они чаще всего используют при общении с потенциальными жертвами. Об этом следует из материалов МВД России.
«Согласно материалам, мошенников выдают фразы “зарегистрируйтесь в нашей брокерской компании”, “следите за своими инвестициями по ссылке” и “оплатите страховой взнос за инвестиции”», — говорится в отчете МВД РФ. Информацию об этом опубликовало РИА Новости.
В ведомстве рекомендуют в подобных ситуациях немедленно покинуть чат или завершить телефонный звонок. Там также подчеркнули, что подобные лжеброкеры представляют собой мошенников, привлекающих пользователей на свои сайты обещаниями значительной прибыли и эксклюзивных методов заработка. В дальнейшем под различными предлогами они вынуждают жертв увеличивать вложения, которые впоследствии присваиваются злоумышленниками.
Ранее стало известно, что мошенники стали представляться сотрудниками цветочных магазинов. Они звонят россиянкам и просят назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Кроме того, руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов предупредил пользователей мессенджеров, что не стоит прослушивать и хранить голосовые сообщения. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.