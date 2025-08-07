Девушка вышла из комы после того, как узнала о зачислении в университет

В Китае студентка вышла из коматозного состояния после того, как получила уведомление о её зачислении в вуз, сообщает South China Morning Post.
Цзян Чэннань госпитализировали в начале июля 2025 года с симптомами лихорадки и загрудинной боли вскоре после сдачи выпускных экзаменов. Врачи диагностировали молниеносный миокардит — острое и опасное воспаление сердечной мышцы. Точная причина заболевания девушки остаётся невыясненной, хотя среди вероятных факторов называют вирусные инфекции, сильное переутомление и стресс.
После ухудшения состояния пациентку перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ и системе поддержки кровообращения. Вскоре она впала в кому. Семья Цзян столкнулась не только с медицинскими, но и финансовыми трудностями. Отец девушки с 2023 года нетрудоспособен из-за тяжёлых травм, полученных в ДТП, и находится на домашнем лечении. Мать содержит семью, торгуя уличной едой, а младший брат учится в школе.
На лечение Чэннань уже израсходовано 28 тысяч долларов, что вынудило родных брать займы и кредиты. Однако на восьмой день комы отец получил письмо о зачислении дочери в Транспортный университет Хуанхэ. Он немедленно доставил документ в клинику и, держа письмо у койки, сообщил о радостной новости.
В этот момент у девушки задвигались веки, а на следующий день она полностью очнулась. По словам врачей, сердечная функция Цзян восстановлена, её состояние стабильно. Причина столь стремительного пробуждения остаётся неясной. Сейчас пациентку перевели из реанимации в общую палату; она готовится к началу учёбы в сентябре.
