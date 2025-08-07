Агроном Туманов рассказал об атакующих Подмосковье слизнях-каннибалах

«Они каннибалы те еще. Можно выйти ночью с фонариком, найти слизня по оставленной им влажной дорожке и придавить ботинком. Оставьте его там и вернитесь минут через 15 — найдете еще трех слизняков, которые будут его поедать», — сообщил Туманов.