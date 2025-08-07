RT опубликовал данные об 1000 украинских пленных, от которых отказался Киев

Телеканал RT запустил сайт 1000ua.ru, на котором собрана информация о тысяче украинских военнослужащих, находящихся в плену, от обмена которыми, по утверждению телеканала, отказался Киев.
На сайте представлена информация о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. RT отметило, что Москва предоставила список из тысячи украинских военных для обмена, однако Киев исключил их, заменив другими.
6 августа помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался.
Министерство обороны РФ 23 июля сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.
Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.