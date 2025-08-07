RT опубликовал данные об 1000 украинских пленных, от которых отказался Киев

6 августа помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался.