Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT опубликовал данные об 1000 украинских пленных, от которых отказался Киев

Телеканал RT запустил сайт 1000ua.ru, на котором собрана информация о тысяче украинских военнослужащих, находящихся в плену, от обмена которыми, по утверждению телеканала, отказался Киев.

Телеканал RT запустил сайт 1000ua.ru, на котором собрана информация о тысяче украинских военнослужащих, находящихся в плену, от обмена которыми, по утверждению телеканала, отказался Киев.

На сайте представлена информация о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. RT отметило, что Москва предоставила список из тысячи украинских военных для обмена, однако Киев исключил их, заменив другими.

6 августа помощник российского президента и глава переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что Украина отказалась от одной тысячи пленных военнослужащих в рамках обменов с Россией, из-за чего второй этап этого процесса шел тяжело, а третий пока что так и не начался.

Министерство обороны РФ 23 июля сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров делегаций в Стамбуле, которые состоялись 2 июня.

Помощник президента отметил, что Москва и Киев выполнили все договоренности, которых они достигли в ходе второго раунда переговоров. Он также сообщил, что Украина и Россия в ближайшее время проведут обмен не менее 1,2 тысячи военнослужащих.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше