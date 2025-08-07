В многодетной семье из Красноярского края родился седьмой ребёнок

«Многодетность — это дар, который приносит не только счастье, но и уникальные моменты, крепкие связи и бесценный опыт. Пусть каждый день вашей большой семьи будет полон смеха, тепла и взаимопомощи. Вы создаете удивительное наследие, которое обогатит мир вокруг вас», — поздравили родителей в Агентстве ЗАГС Красноярского края.