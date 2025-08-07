Ричмонд
В многодетной семье из Красноярского края родился седьмой ребёнок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Курагинском районе края в семье Сергея и Марины Ленивцевых родилась седьмая дочь — девочку назвали Виктория.

Источник: Агентство ЗАГС Красноярского края

Регистрация новорожденной прошла в районном отделе ЗАГС. Теперь в большой семье трое сыновей — Тихон, Захар и Владимир — и четверо дочерей: Анастасия, Алёна, Алиса и Виктория.

Поздравить родителей приехала глава Курагинского района Любовь Заспо. Она вручила семье полезный подарок — микроволновую печь, пишут Gornovosti.

«Многодетность — это дар, который приносит не только счастье, но и уникальные моменты, крепкие связи и бесценный опыт. Пусть каждый день вашей большой семьи будет полон смеха, тепла и взаимопомощи. Вы создаете удивительное наследие, которое обогатит мир вокруг вас», — поздравили родителей в Агентстве ЗАГС Красноярского края.