В многодетной семье из Красноярского края родился седьмой ребёнок

Регистрация новорожденной прошла в районном отделе ЗАГС. Теперь в большой семье трое сыновей — Тихон, Захар и Владимир — и четверо дочерей: Анастасия, Алёна, Алиса и Виктория.
Поздравить родителей приехала глава Курагинского района Любовь Заспо. Она вручила семье полезный подарок — микроволновую печь, пишут Gornovosti.
«Многодетность — это дар, который приносит не только счастье, но и уникальные моменты, крепкие связи и бесценный опыт. Пусть каждый день вашей большой семьи будет полон смеха, тепла и взаимопомощи. Вы создаете удивительное наследие, которое обогатит мир вокруг вас», — поздравили родителей в Агентстве ЗАГС Красноярского края.